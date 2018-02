Hamsik La Juve non ci ha spaventato

Napoli - Hamsik fa 118 e ‘snobba’ la Juventus : che messaggio del capitano partenopeo : Il Napoli ha effettuato il controsorpasso sulla Juventus vincendo sul campo del Benevento. Hamsik ha realizzato il suo 118° con la maglia dei partenopei e al termine del match ha mandato un messaggio proprio ai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Abbiamo sofferto a inizio di gara, poi abbiamo sbloccato con grande gol di Mertens. Poi con la rete del 2-0 abbiamo un po’ rallentato. Sette gol della ...

Hamsik : 'Con la Juve servono nervi saldi' : "Fa piacere essere nella storia del Napoli". Marek Hamsik ha consegnato la sua maglia del gol numero 116 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, certo che da qui alla fine della stagione sapra' ...

Serie A Napoli - Hamsik : 'La Juve perderà qualche punto' : Napoli - 'Nel testa a testa con la Juventus conteranno tanti aspetti, anche quello dei nervi saldi. Ogni partita deve essere come una finale, non solo lo scontro diretto a Torino'. Lo ha detto Marek ...

Hamsik - con Juve servono nervi saldi : (ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - "Nel testa a testa con la Juventus conteranno tanti aspetti, anche quello dei nervi saldi. Ogni partita deve essere come una finale, non solo lo scontro diretto a Torino". Lo ...

Serie A Napoli - Hamsik : "Non c'è solo la Juventus per lo scudetto" : Il capitano degli azzurri ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Essere il bomber di un club è bellissimo per un giocatore - ha dichiarato - sono davvero felice che questo record sia arrivato a ...

Da Juve-Roma a 'Re Hamsik' e il Milan : la rassegna stampa : Il Corriere dello Sport intervista Ranieri: "Dybala e il Ninja possono cambiare la sfida. Un doppio ex appassionato: 'Allegri ha una macchina da gol. Di Francesco punto tutto sul collettivo'". "...

La Juve come un 'sommergibile' - Hamsik come Diego : ma che campionato! : il campionato più divertente e appassionante che si ricordi, in Italia almeno. Non avremo i talenti dei due Manchester che stanno quasi monopolizzando la Premier, né capiterà mai di vedere sfidarsi in ...

Napoli-Juve - Hamsik ribadisce : “è stato un dominio!” : La prima sconfitta in campionato arriva in casa, contro la Juventus, in uno scontro diretto e in un match molto sentito dalla piazza. Il Napoli, pero’, ha poco da rimproverarsi, almeno secondo il suo capitano, Marek Hamsik, gia’ proiettato all’ultima sfida di Champions con la squadra di Sarri che deve vincere e sperare che il City faccia lo stesso in Ucraina. “Ci dispiace non aver vinto, soprattutto per i nostri tifosi ...

Zielinski : “Napoli-Juve partita speciale. Hamsik il mio modello” : Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli partendo ovviamente dalla sfida contro la Juventus: “È una partita speciale, la città ci tiene molto e noi faremo di tutto per vincere. Anche andando a +7 il campionato non sarebbe ancora finito. La Juventus non sarebbe fuori dalla corsa Scudetto. Con o senza Higuain la Juve è […] L'articolo Zielinski: “Napoli-Juve partita speciale. Hamsik ...

Napoli-Juventus - retroscena clamoroso su Hamsik : perché non è passato alla Juve? Video : Inutile girarci attorno, perché l'attesa in questo weekend è tutta per il big match tra il Napoli e la #Juventus di venerdì 1 dicembre. La partita, infatti, mettera' di fronte le due principale pretendenti allo scudetto in questa stagione. Hamsik contro Dybala, Mertens contro Higuain che dovrebbe riuscire ad essere presente [Video]nonostante i dubbi degli ultimi giorni, Reina contro Buffon, insomma, di sfide nella sfida ce ne saranno molte e ...

Marek Hamsik mette pressione sulla Juventus : La lunga vigilia è già partita. Ma per fortuna durerà qualche ora in meno, dato che Napoli-Juventus, una delle super-sfide della stagione, si giocherà venerdì 1° dicembre in vista dei decisivi ...

Napoli - Hamsik : 'Con la Juventus non sarà decisiva per lo scudetto' : 'La sfida con la Juve? Sicuramente non sarà decisiva per lo scudetto. Ci sono ancora molte partite da giocare fino al termine della stagione. D'altra parte, è inutile parlare di cosa rappresenti una ...