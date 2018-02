Guerra nucleare 2 0 | il team del ' Doomsday Clock' avvicina l' ora dell' apocalisse

Blastingnews

(Di domenica 4 febbraio 2018) C'era ancora Barack Obama alla Casa Bianca quando i rapporti tra Stati Uniti e Russia iniziavano a deteriorarsi. Non che i due Paesi siano mai andati d'amore e d'accordo nel dopo, ma la distensione sembrava comunque scontata dopo la dissoluzione'U all'inizio degli anni '90. Tra due superpotenze militari, però, non può esserci feeling, è un dato di fatto così come l'influenza internazionale del Cremlino che è nuovamente cresciuta negli ultimi anni. Oggi, il governo guidato da Vladimir Putin ha un peso maggiore di quello americano in certe aree del mondo VIDEO, perché possiede più autorevolezza politica rispetto all'istrionico ed imprevedibile #Donald Trump. I 'messaggi d'amore' che i due leader si mandavano reciprocamente prima'insediamento del nuovo presidente americano sono ormai agli archivi. Non ci attendevamo certamente Trump e Putin insieme su un ...