Grasso - Pd perde perché non più sinistra : ANSA, - ROMA, 4 FEB - "Spetta ormai solo a noi tenere alti i valori della sinistra . Il Pd ha perso anche dove si e' sempre vinto, ha dilapidato un patrimonio di consenso che dal 40 per cento e' ...

Renzi- Grasso - match a distanza in Toscana. Il leader di LeU : "Pd perde perché non è più di sinistra" : Dal palco del Puccini di Firenze il leader di Liberi e Uguali risponde al segretario del Pd. E Laura Boldrini contrattacca: "Aiuta la destra chi attua le sue...

Grasso : sinistra perde non per divisioni : 13.42 "Basta dire che si perde perché la sinistra è spaccata: il Pd ha perso anche quando siamo stati uniti, perde , e connuerà a perde re perché non è più di sinistra ". Lo ha detto Pietro Grasso , leader di Liberi e Uguali e presidente del Senato, intervenendo a una iniziativa elettorale di LeU a Firenze. A Renzi replica Boldrini:"favorisce la destra chi da sinistra ne subisce il fascino e attua politiche di destra", come la mancata approvazione ...

Il retroscena Il candidato di colore della Lega - la fuga dal partito di Grasso e la Boschi spedita in Trentino. Mentre Antonio Razzi perde ... : Per la cronaca è rimasto fuori dalle liste Antonio Razzi, senatore più noto per le imitazioni che per la sua attività in Parlamento. "Non mi hanno chiamato", ha detto. A frenare l'ufficializzazione ...