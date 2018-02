Giorgia Meloni contro Sergio Mattarella | ' Vergogna | non ha neppure chiamato la madre di

La provocazione di Giorgia Meloni : ‘Italiani - non comprate su Amazon’ (video) Video : La puntata del 3 febbraio del talk show di La7, Otto e Mezzo, ha visto come ospite # Giorgia Meloni . La leader di Fratelli d’Italia, intervistata dalla ‘padrona di casa’, Lilly Gruber, e dal giornalista Pino Corrias, ha esposto il programma del suo partito, e della coalizione di centrodestra a cui appartiene, soffermandosi soprattutto sui temi a lei più cari: la difesa degli italiani e dei loro diritti. In particolare, hanno destato scalpore le ...

Giorgia Meloni replica a Silvio Berlusconi : 'Io ministro della Difesa? Basta piazzare nomi nelle caselle - lavoro per altro' : 'Non ci saranno i nostri voti per fare inciuci. Il 18 febbraio ho convocato i candidati a Roma per fare una manifestazione per rispettare il vincolo di mandato e non fare inciuci; l'ho proposto ai ...