Franz Ferdinand Cosa ci ispira? Qualunque cosa abbia a che fare con la vita

Franz FERDINAND/ La band pronta con il nuovo album “Always Ascending” (Che tempo che fa) : Sta per uscire il nuovo disco dei FRANZ FERDINAND , dal titolo “Always Ascending” . La band scozzese sarà ospite questa sera di Che tempo che fa, con la sua nuova formazione(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 07:48:00 GMT)

"Always ascending" - la seconda vita dei Franz Ferdinand - INTERVISTA : Quando s'è trattato di incidere "Always ascending", i Franz Ferdinand hanno scelto d'avventurarsi nel mondo della musica digitale resistendo alla tentazione di affidarsi interamente ai computer. "Per ...