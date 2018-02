Francesca Cipriani | la madre a Domenica Live | “Querelerò Malgioglio!”

Francesca Cipriani/ Per i naufraghi sta per cedere : lei però indossa i tacchi a spillo (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi 2018: la burrosa showgirl sta per mollare? Per alcuni naufraghi è già arrivata al limite mentre altri la difendono e parlano bene di lei.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 07:15:00 GMT)

Daytime Isola dei Famosi : Francesca Cipriani rifiutata dai Mejor : L’Isola dei Famosi, Francesca Cipriani esclusa dall’Isola dei Mejor Non sono passate neanche due settimane dall’inizio della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi e l’aria, in quel dell’Honduras, si inizia già a respirare in maniera pesante. Infatti non sono mancati in questi primi dieci giorni screzi e litigate fra i naufraghi di Canale 5. Difficile da dimenticare l’attacco di Eva Henger, prima esclusa lunedì scorso in puntata, a ...