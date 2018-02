Foibe : a Vicenza al via le celebrazioni per il Giorno del Ricordo (2) : (AdnKronos) - Sabato 10 febbraio alle 11 al cimitero maggiore di viale Trieste la cerimonia prevede la deposizione della corona d’alloro con gli onori ai martiri. Seguirà il saluto di un rappresentanza dell’amministrazione comunale e del presidente del comitato provinciale di Vicenza dell'associazio

Foibe : a Vicenza al via le celebrazioni per il Giorno del Ricordo : Vicenza, 4 feb. (AdnKronos) - Le celebrazioni per il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92 e commemorata il 10 febbraio in memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, hanno preso il via ieri