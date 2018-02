Final Fantasy XV avrà il crossplay tra Xbox One e Windows 10

Final Fantasy XV Windows Edition ora preordinabile dal Microsoft Store : Da oggi è Finalmente possibile preordinare Final Fantasy XV Windows Edition sul Microsoft Store, il famoso titolo di Square Enix si prepara a sbarcare su Windows 10 dopo PS4 e Xbox One. Descrizione Final Fantasy XV Windows Edition Include tutti i contenuti pubblicati con i vari aggiornamenti del gioco (la strada alternativa del capitolo 13, la versione fuoristrada per la Regalia, la possibilità di cambiare personaggio e altro ancora!). A questi ...

Final Fantasy XV : la versione lanciata per PC è una generazione avanti rispetto alla controparte console : Final Fantasy XV per PC è stato costruito da zero, non si tratta perciò di un semplice porting.Queste sono le parole che comunica Hajime Tabata alla community, riporta DSOgaming. Il director della serie ha rivelato che la versione PC del gioco è stata fatta a partire da zero, pensata per PC e per questo sarebbe una generazione avanti rispetto alla versione per console casalinghe, rilasciata nel 2016.Si tratterebbe dunque di una lavoro ...

Final Fantasy XV Windows Edition si mostra in un video gameplay : Square Enix continua a supportare il suo Final Fantasy XV, l'apprezzato titolo che diventerà ancora più grande a partire dal 6 marzo, ovvero da quando saranno lanciati Final Fantasy XV Royal Edition per PlayStation 4 e Xbox One e Final Fantasy XV Windows Edition per PC.Il gioco, quindi, arriva Finalmente anche su PC e, in vista del suo rilascio, Square Enix ha messo a disposizione dei fan i tool benchmark, in questo modo i giocatori potranno ...

Final Fantasy VII Remake torna a mostrare immagini - stavolta in alta definizione : Non molto tempo fa vi abbiamo riportato una galleria di immagini per Final Fantasy VII Remake, diffuse nel corso di un evento celebrativo: si trattava, infatti, di alcuni stralci estrapolati da dei concept artwork, esibiti durante la Final Fantasy 30th Anniversary Exhibition - Farewell Story Exhibition -, tenutasi a Toky nelle scorse settimane. In questa occasione, infatti, abbiamo potuto ammirare dei curiosi concept legati propri oa Final ...

Final Fantasy XIV : potremo ora combattere Kefka : Final Fantasy XIV si aggiorna con una nuova patch introducendo un sacco di nuovi contenuti al gioco, incluso l'amatissimo clown demoniaco Kefka, riporta Kotaku.Naturalmente i giocatori si sono già cimentati nella battaglia contro questo nuovo boss, nonché cattivo principale di Final Fantasy VI. Possiamo infatti vedere la battaglia in questione nel video riportato di qui seguito:Le altre note sulla patch relative a nuovi dungeon, quest e molto ...