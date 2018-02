Fiat Torino cade | la Sidigas Avellino detta legge al Palaruffini | 59-77

Pierre stende Torino - altro pesante ko per la Fiat : ROMA - Nell'anticipo, Sassari regola Torino 92-80 provocando un altro dispiacere a Charlie Recalcati, che ha ereditato la panchina della Fiat da Luca Banchi. Gli ospiti devono rinunciare a Mbakwe e ...

DIRETTA / Lietuvos Rytas Torino (risultato finale 101-68) : la Fiat crolla anche a Vilnius (Eurocup) : DIRETTA Lietuvos Rytas Torino : risultato finale 101-68. Crollo verticale della Fiat in Eurocup, a Vilnius non c'è mai partita e adesso la qualificazione ai quarti di finale si complica(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 19:40:00 GMT)

Carlo Recalcati nuovo allenatore della Fiat Torino : 'Sono motivato' : 'I tifosi di Torino possono stare tranquilli: ad un gruppo di persone serie si è aggiunta un'altra persona seria'. Prime parole da allenatore della Fiat Torino per Carlo Recalcati , subentrato sulla ...

Basket - Serie A 2018 : è caos in casa Fiat Torino. Luca Banchi si dimette! : È caos in casa Fiat Torino. Nella serata di ieri è arrivato l’annuncio della rescissione consensuale del rapporto tra la squadra piemontese e l’allenatore Luca Banchi. Una notizia arrivata al termine di una giornata davvero complicata in casa Auxilium. Proviamo a fare ordine. Tutto pare essere stato originato dal rapporto tra l’ex coach di Siena ed il presidente della società Antonio Forni, mai decollato già dall’estate, ...