FBI | Accuse di Trump sbagliate | la nostra indipendenza è a rischio

huffingtonpost

(Di domenica 4 febbraio 2018) L'Fbi si è detta preoccupata per l'attacco senza precedenti da parte della Casa Bianca, le cuivengono definite "" e in grado di provocare danni soprattutto nel lungo termine, corrodendo la capacità dell'agenzia di rimanere indipendente. È quanto scrive il Washington Post, che in un lungo articolo descrive il clima teso che negli ultimi giorni si vive all'interno del bureau investigativo.Secondo, l'FBI sarebbe diventato "uno strumento in mano ad attori politici anti-". Il presidente USA ha anche sottolineato nel tweet come ciò sia "inaccettabile in una democrazia e dovrebbe allarmare tutti quelli che vogliono un Fbi che non sia di parte". Sul memo desecretato venerdì,ha affermato che il documento riporta "fatti inquietanti su come l'Fbi sembra essere stato usato per influenzare le elezioni del 2016".