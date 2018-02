Fantasmi a Casa Vianello? Sandra e Raimondo | parlano i nipoti filippini | non se ne sono

Casa Vianello infestata dai Fantasmi ?/ La famiglia dei filippini : “Sandra e Riamondo sono ancora con noi” : Casa Vianello infestata da fantasmi e strane presenze? La famiglia adottiva dei filippini , "Sandra e Raimondo non se ne sono mai andati via!". I racconti a Domenica Live(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 14:22:00 GMT)

Helen Mirren smentisce la fuga dalla casa in Salento : 'Ma quali Fantasmi - se vado via è per lavoro' : 'Sono sempre più felice di trascorrere il mio tempo libero e tutte le estati nella mia casa in Salento e quando vado via lo faccio solo per lavoro. È un posto bellissimo e calmissimo e amo stare lì ...