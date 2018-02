Erdogan vuole l' Europa per la sua Turchia E lancia una frecciata agli stati membri

“ Erdogan - Roma non ti vuole” : infiamma la protesta : Gli attivisti della Rete Kurdistan si sono dati appuntamento lunedì 5 febbraio ai Giardini di Castel Sant'Angelo. "Erdogan ha le mani sporche di sangue". No Bavaglio: "120 giornalisti detenuti, 180 media chiusi, 50mila persone arrestate" Segui su affaritaliani.it

Via alla guerra di Erdogan contro i curdi : l'esercito vuole entrare nell'enclave di Afrin : Le forze turche sono entrate nell'enclave curda di Afrin inSiria. Lo riferiscono media ufficiali di Ankara. L'offensivafinale della Turchia contro i curdi siriani era cominciata nellanotte tra venerdi' e sabato con mezzi terrestri e aerei. Ma i curdi negano: "Tentativi di infiltrarsi sono stati respinti"

Erdogan vuole Ambasciata della Turchia in Palestina a Gerusalemme est - : La presa di posizione degli Stati Uniti è stata accolta positivamente in Israele, ma ha innescato una reazione negativa in molti Stati del mondo, soprattutto tra i Paesi del Medio Oriente e nella ...