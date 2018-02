Erdogan non può permettersi di fare la morale

Erdogan - Lega contro la visita a Roma : 'non andava invitato' : Roma, 4 feb. , askanews, Lega a testa bassa contro la visita a Roma di Recepit Erdogan che domani incontrerà Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della ...

Erdogan : "Ue rispetti promesse. Non parlo lingua dei terroristi" : un ribadire le linee guida della politica turca dentro e fuori il confine del Paese quello che il presidente Recep Tayyip Erdogan consegna alla Stampa , in un'intervista al direttore Maurizio Molinari alla vigilia della sua visita in ...

“Erdogan - Roma non ti vuole” : infiamma la protesta : Gli attivisti della Rete Kurdistan si sono dati appuntamento lunedì 5 febbraio ai Giardini di Castel Sant'Angelo. "Erdogan ha le mani sporche di sangue". No Bavaglio: "120 giornalisti detenuti, 180 media chiusi, 50mila persone arrestate" Segui su affaritaliani.it

La visita di Erdogan in Vaticano non sia una passerella ma un'occasione per parlare di diritti : Per poche ore, la scorsa settimana, era sembrato che in Turchia fossimo davanti a una svolta. Una presa d'atto che ancora esistesse lo Stato di diritto nel paese o, quanto meno, che gli organismi costituzionali potessero ancora esercitare un controllo dei precetti alla base della Costituzione turca.Ma i fatti degli ultimi giorni tracciano, o meglio confermano, un quadro tutt'altro che tranquillizzante. A cominciare dalla decisione del presidente ...

Perché la Turchia di Erdogan non può entrare nell'Ue : «Siamo uno Stato di diritto», afferma il presidente turco Recep Tayyip Erdogan mentre le prigioni del suo Paese sono affollate da migliaia di magistrati, politici e docenti universitari epurati e privati della libertà personale «nell'interesse dello Stato» insieme con gli ufficiali delle forze armate arrestati dopo il fallito golpe del luglio 2016. «La Turchia si sta stancando di essere ...

Macron fa scintille con Erdogan : "Basta ipocrisie - la Turchia non può stare in Ue" : "Basta ipocrisia". Nel giorno dell'atteso incontro a Parigi tra Emmanuel Macron e Recep Tayyip Erdogan, il presidente francese bacchetta l'omologo turco sulle libertà fondamentali e seppellisce il processo di adesione della Turchia all'Unione europea. Una posizione molto simile a quella assunta a suo tempo dall'ex presidente Nicolas Sarkozy.In mattinata, dinanzi all'ambasciata di Ankara a Parigi, la polizia aveva bloccato una ...

Gerusalemme capitale - Erdogan esorta il mondo a non vendersi agli USA - : Erdogan ha esortato la comunità internazionale a non vendere la propria volontà e spera che, in questo modo, il mondo dia agli USA una buona lezione. Il 18 dicembre Washington ha bloccato la ...

'Uscire da 136 giorni di carcere e correre verso il mare non mi ha fatto ridato la libertà. Erdogan è un bullo' : Chiamarono me e altre tre donne del mondo della letteratura a fare le editorialiste, un'esperienza unica perché per la prima volta non mi ritrovavo più chiusa nella mia stanza a immaginare realtà ...

Asli Erdogan : "Erdogan è un bullo - ma il suo gioco non può durare all’infinito" : La realtà ha solo momenti reali e le sue storie, collocandosi nell'infinito, vengono successivamente, tra quei segni di punteggiatura dove i sentimenti e le esperienze tornano indietro molto tardi. Quelli di Asli Erdogan, giornalista, scrittrice e attivista turca per i diritti umani, sono raffreddati, sedimentati in uno stato irriconoscibile e non riuscendo a trovare un angolo della mente in cui potersi installare, "si allungano ...

Israele - Trump vuole spostare ambasciata a Gerusalemme. Medio Oriente in allarme. Erdogan : ‘Non superi linea rossa’ : Donald Trump è pronto a spostare a Gerusalemme l’ambasciata statunitense in Israele. “Non una questione di se, ma di quando”, spiega la Casa Bianca. E la decisione ha subito scatenato reazioni sia tra le autorità israeliane che in altri Paesi del Medio Oriente. Fino alla Francia, con Emmanuel Macron che si è detto “preoccupato” durante un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti. Mentre Recep Erdogan ...

L'Europa non dimentichi Demirtas - baluardo di democrazia nella Turchia di Erdogan : Demirtas. Sono finiti i giorni in cui tutte le cancellerie europee facevano a gara per incontrarlo, per conoscere una personalità democratica che stava provando a costruire un'alternativa reale al lungo inverno Erdoganiano fattosi regime. Avvocato dei diritti umani, curdo, ambientalista e laico: il leader dell'Hdp oggi è in carcere e rischia di perdere definitivamente la libertà in un processo tutto politico che si svolge ...