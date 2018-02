Erdogan | ' La Turchia deve entrare nell' Unione Europea'

Erdogan vuole l'Europa per la sua Turchia. E lancia una frecciata agli stati membri : L'adesione della Turchia non può essere sacrificata a calcoli di politica interna'. Un desiderio d'Europa che rappresenta un unicum, nel momento storico in cui i paesi membri hanno effettuato , vedi ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Erdogan a Roma - rischio proteste. "Ue ammetta Turchia" - 4 febbraio 2018 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Erdogan in Italia a Roma. Luca Traini spara agli immigrati a Macerata. Resi noti i numeri delle Parlamentari.

Turchia : Erdogan - Ue tolga ostacoli - ci faccia entrare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Turchia : Erdogan - Ue ci faccia entrare : "L'adesione della Turchia alla Ue non può essere sacrificata a calcoli di politica interna - dice - e Gerusalemme non è una questione solo dei musulmani". Secondo il presidente turco, che annuncia ...

Turchia : Erdogan - Ue ci faccia entrare : ANSA, - ROMA, 4 FEB - La Ue deve fare la sua parte, a cominciare dalle promesse sull'adesione turca all'Unione; lo status quo di Gerusalemme va preservato; Ankara è pronta cooperare con l'Italia sulla ...

Erdogan alla Ue : fate entrare la Turchia : "L'adesione della Turchia alla Ue non può essere sacrificata a calcoli di politica interna e Gerusalemme non non è una questione solo dei musulmani".Sulle proteste: "Non parlo con chi sostiene i ...

Turchia - Erdogan : "L'Ue tolga gli ostacoli - ci faccia entrare" : "L'adesione della Turchia alla Ue non può essere sacrificata a calcoli di politica interna - dice - e Gerusalemme non è una questione solo dei musulmani"

Erdogan alla Ue : fate entrare la Turchia : 8.02 La Ue riepetti le promesse fatte e "rimuova gli ostacoli artificiali che impediscono" l'adesione della Turchia all'Unione europea. Lo chiede il premier turco Erdogan in una intervista alla Stampa nel giorno del suo arrivo in Italia per incontri con il Papa,il presidente Mattarella ed il premier Gentiloni. "L'adesione della Turchia alla Ue non può essere sacrificata a calcoli di politica interna e Gerusalemme non non è una questione solo ...

Turchia - nuova offensiva contro le milizie curde in Siria. Erdogan : “Schiacceremo chiunque si oppone”. Il timore degli Usa : La Turchia ha lanciato un’offensiva terrestre e aerea contro la milizia curda Unità di Protezione Popolare (Ypg) nel nord della Siria, in un’operazione guardata con timore da Washington, alleata ai curdi nella lotta all’Isis. Denominata “Ramo d’olivo“, la missione è stata annunciata dall’esercito di Ankara, che ha detto sarà condotta “nel rispetto dell’integrità territoriale siriana”. L’obiettivo della ...

Turchia - Erdogan : "Iniziata operazione su Afrin" : 'È partito l'attacco su Afrin '. Ad annunciare il raid sull'enclave curda a nord della Siria è stato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan . 'L'operazione Afrin è di fatto iniziata sul campo - ha ...

Turchia - Erdogan : Iniziata operazione su Afrin : "È partito l'attacco su Afrin". Ad annunciare il raid sull'enclave curda a nord della Siria è stato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "L'operazione Afrin è di fatto Iniziata sul campo - ha detto Erdogan - Poi sarà la volta di Manbij". Di fatto quello della Turchia è un piano organizzato da tempo che mira a mettere nel mirino i curdi che vivono in Siria e che secondo Ankara danno vita ad ...

Turchia - Erdogan minaccia operazione militare contro i curdi siriani entro 1 settimana - : "A Manbij, se non verranno mantenute le promesse americane sul ritiro delle forze curde YPG, prenderemo in mano la situazione. Si vedrà cosa faremo la prossima settimana. Se i terroristi ad Afrin non ...

La più grande rivale di Erdogan in Turchia : Meral Aksener ha 61 anni ed è una nazionalista di destra: ma una destra diversa da quella del presidente turco, che proverà a battere alle prossime elezioni The post La più grande rivale di Erdogan in Turchia appeared first on Il Post.

Perché la Turchia di Erdogan non può entrare nell'Ue : «Siamo uno Stato di diritto», afferma il presidente turco Recep Tayyip Erdogan mentre le prigioni del suo Paese sono affollate da migliaia di magistrati, politici e docenti universitari epurati e privati della libertà personale «nell'interesse dello Stato» insieme con gli ufficiali delle forze armate arrestati dopo il fallito golpe del luglio 2016. «La Turchia si sta stancando di essere ...