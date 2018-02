Elezioni | tra i candidati di Leu c’è anche Anna Falcone | “Io | pluricandidata | incoerente?

ilfattoquotidiano

: ELEZIONI: FIORI (FI), TRA PRIORITA' LAVORO, ECONOMIA E SICUREZZA = Ancona, 3 feb. (AdnKronos) - Presentata... - FioriMarcello : ELEZIONI: FIORI (FI), TRA PRIORITA' LAVORO, ECONOMIA E SICUREZZA = Ancona, 3 feb. (AdnKronos) - Presentata... -

(Di domenica 4 febbraio 2018)era stata tra i protagonisti della campagna per il No al referendum costituzionale, per poi portare avanti insieme a Tomaso Montanari il percorso (poi naufragato) del Brancaccio, per una sinistra unita, civica, legata ai territori, reclamando un metodo innovativo e partecipato per la scelta dei. Oral’avvocato cosentino si ritroverà a caccia di un posto alla Camera: lo farà però da, seppur indipendente, nelle liste di Liberi e uguali, nel Lazio, in Friuli, a Sondrio in Lombardia e in Veneto, in terre lontane dalla sua regione d’origine. Di fatto, paracadutatalei, c’è chi ha contestato tra la base. “Atteggiamentorispetto a quanto rivendicavo? No, chi combatte contro le pluricandidature e per la democrazia interna ai partiti ha due possibilità: o lasciare che le cose vadano così, o mettersi in gioco ...