Elezioni politiche - a un mese dal voto regna l'incertezza : Ad un mese esatto dalle Elezioni politiche 2018, previste per il prossimo 4 marzo, la situazione appare ancora incerta e...

Elezioni politiche 2018 : presentati i candidati del PD ligure : ... un mese di dialogo, ascolto e incontri sul territorio genovese per mettere al centro le priorità: lavoro, cultura, scienza, Europa e diritti'. Ecco i candidati Pd sul territorio: Liguria Collegi ...

Elezioni politiche. Il PdF anche in Sicilia : Il nuovo movimento politico di ispirazione cristiana Il Popolo della Famiglia presenta i suoi candidati anche in Sicilia

Elezioni politiche 2018 : la media di tutti i sondaggi al 31 gennaio Video : Il sito affaritaliani.it ha pubblicato una tabella con quelle che vengono definite “meta-analisi basate sul complesso dei sondaggi [Video]e su analisi dei sentiment sul web” in vista delle prossime #Elezioni politiche. In pratica, vengono pubblicate le medie delle percentuali ottenute da tutte le forze politiche secondo i vari istituti di ricerca, aggiornate al 31 gennaio e paragonate con quelle del 26 dello steso mese. Per arrivare a pubblicare ...