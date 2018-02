Elezioni | Grasso contro il M5s | “Inetti? No | sembrano nemici dei deboli Lo dimostra la

Elezioni 2018 - Prodi stronca Leu : "Non siete unitari". Ira di Grasso : Roma, 31 gennaio 2018 - Ieri, Matteo Renzi , dopo giorni di buriana, ha tirato il fiato. Di mattina si legge l'intervista rilasciata al Foglio in cui paragona «l'amico Paolo» , Gentiloni, a «una ...

Elezioni - Prodi : “Voterò il centrosinistra. Liberi e uguali non è per l’unità”. Grasso : “Siamo divisi per colpa di Renzi” : Sei mesi dopo aver spostato la sua tenda dal terreno del Pd, Romano Prodi la rimonta vicino al partito di Matteo Renzi. Un assist inaspettato, quello del Professore, che intercettato da Affari Italiani dice: “Liberi e uguali non è per l’unità del centrosinistra. Punto“. Il segretario dem e “il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l’unità del centrosinistra”, aggiunge l’ex ...