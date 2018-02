Elezioni 2018 | Di Maio fa la lista di condannati | imputati e indagati dal Pd a Forza

ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2018) Da “Luca Lotti indagato nel caso Consip” fino a Franco Alfieri, consegnato all’immortalità da Vincenzo De Luca con l’epiteto quasi omerico de il “signore delle fritture”, passando per gli ex consiglieri del Pd rinviati a giudizio per le spese allegre alla Regione Lazio. Sul Blog delle Stelle Luigi Diha fatto ladegli “impresentabili” candidati dagli altri partiti, Partito Democratico (“il centrosinistra ha rinnegato la lezione di Berlinguer sulla questione morale”, attacca il candidato premier dei 5 Stelle) e centrodestra in testa, le cui vicende sono state raccontate in queste settimane dal Fatto.it, insieme a quelle di molti altri esponenti della classe politica che si presenteranno al giudizio degli elettori senza i requisiti di “candore” richiesti dalla loro condizione di ...