«Ecco gli impresentabili di Pd  e destra» | M5S all’attacco  Di Maio | «A Renzi soldi da

Di Maio : "Ecco gli impresentabili di Pd e centrodestra" | Renzi : "Nel Lazio chi sostiene M5s vota uno scroccone amico degli Spada" : Il candidato premier del M5s posta sul blog delle Stelle l'elenco degli "impresentabili" del Pd e del centrodestra: la lista va da Luca Lotti a Umberto Bossi e Roberto Formigoni. Il leader del Pd replica citando il caso di Emanuele Dessì.

Di Maio : "Ecco gli impresentabili di Pd e centrodestra" : "Gli impresentabili dei partiti devono sparire dalle liste". Da Carbonia, Sardegna, il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi di Maio , passa al contrattacco e punta il dito contro gli 'impresentabili' ...

«Ecco gli impresentabili di Pd e destra» : Di Maio all’attacco M5S : pochi clic e posti sicuri : Il candidato premier dei Cinque Stelle: «Noi diffamati da Renzi, queste invece le persone che devono sparire dalle liste». Da D’Alfonso ad Alfieri, da Cesaro a Formigoni

M5s - Di Maio 'Noi impresentabili Ecco quelli degli altri' : ... la Campania, citando 'De Luca junior candidato a Salerno' ma, ha spiegato, 'siccome segue le orme del padre non solo per quanto riguarda la carriera politica, imputato per bancarotta fraudolenta'. ...

Valanga a Campo Felice : Ecco i consigli Meteomont per evitare rischi : Domenica di valanghe, vittime e feriti oggi, 4 febbraio 2018: nelle giornate in cui il rischio slavine è alto, ricordiamo una serie di accorgimenti che possono evitare problemi. Coloro che amano la montagna sono generalmente consapevoli dei rischi connessi alla pratica delle attività escursionistiche ma tale consapevolezza non significa certamente affrontare rischi inutili od evitabili sopratutto quando ciò potrebbe comportare gravi conseguenze ...

“Era solo un tatuaggio… Ecco cosa è successo al mio bambino”. La triste storia di Gabe. Un padre e un figlio uniti per la pelle e soprattutto pronti a tutto pur di stare insieme : anime gemelle spazzate via dal destino. Quello che ha patito il piccolo è terribilmente ingiusto : La storia di questo papà e del suo bambino aveva colpito il mondo intero. Gabe Marshall a soli 8 anni aveva un terribile tumore al cervello. A causa della malattia che lo stava lentamente uccidendo aveva dovuto subire un delicatissimo intervento chirurgico alla testa che gli aveva fatto perdere i capelli e lasciato una vistosa cicatrice a forma di ferro di cavallo. Per questo il padre Josh, 28enne originario del Kansas, aveva deciso di ...

Sanremo 2018 - Milly Carlucci nella giuria degli esperti : Ecco gli 8 componenti : Quali saranno i componenti della giuria degli esperti al 68° Festival di Sanremo? ecco i nomi. Sanremo 2018, quali sono gli esperti della giuria? Anche quest’anno al Festival di Sanremo ci sarà una giuria di esperti, scelti per contribuire, a partire dalla quarta serata, a decretare i vincitori della sezione Campioni e di quella Nuove […] L'articolo Sanremo 2018, Milly Carlucci nella giuria degli esperti: ecco gli 8 componenti ...

Spari sugli immigrati a Macerata - Ecco il momento in cui Traini fa fuoco VIDEO : L'Alfa nera accosta, Luca Traini si allunga verso il finestrino con la pistola in pugno e fa fuoco: il VIDEO delle telecamere di sorveglianza del bar H7, nel centro di Macerata, mostra gli attimi...