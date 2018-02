Donald Trump investe sulla Nuclear Posture Review

In questo gesto di Melania si legge tutto il risentimento verso Donald Trump : Dopo la diffusione della notizia di una presunta relazione tra Trump e la pornostar Stormy Daniels, avvenuta quando il presidente USA era già legato all'attuale moglie, i media hanno letto nel comportamento di Melania del risentimento verso il marito. L'ultimo gesto lo confermerebbe: scendendo dall'Air Force One all'aeroporto di Palm Beach, la first lady è andata dritta per la sua strada, non badando a Donald Trump, anzi ...

Donald Trump lancia le "mini nuke" e sfida la Russia : The Donald segue le orme di Ronnie. Il tycoon miliardario torna indietro di 37 anni e fa sua la lezione dell'attore diventato uno dei presidenti che hanno rivoluzionato il quadro internazionale: Ronald Reagan. Allora, con la decisione di posizionare in Europa i Cruise e i Pershing 2, il presidente Usa costrinse l'Urss a una corsa al riarmo che contribuì alla fine dell'impero sovietico, il cui comatoso stato economico non resse ad una ...

Donald Trump - il discorso sullo Stato dell'Unione Video : In questi giorni il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump [Video], ha pronunciato il discorso sullo Stato dell’Unione. Nella sua lunga arringa, ha ampiamente sottolineato i meriti della sua amministrazione e ha lodato 'i miglioramenti e i progressi dell’economia americana' con la sua guida. Nel corso del suo intervento, ha ufficialmente dichiarato che 'non c'è mai Stato momento migliore per poter vivere il sogno americano'. Il tutto è ...

David Byrne crea la playlist 'The Beautiful Shitholes' con musica africana e caraibica in polemica con Donald Trump : Byrne " che non è la prima personalità del mondo della musica ad aver alzato la voce nei confronti dell'infelice uscita di Trump " prosegue additando anche l'intero Partito Repubblicano come ...

