Di Maio : Renzi ritiri impresentabili Pd : 12.26 "Daremo a Matteo Renzi lo stesso modulo che ieri ha compilato Emanuele Dessì come atto di impegno per rinunciare alla candidatura in modo che lo utilizzi per far rinunciare alla candidature gli impresentabili del suo partito".Così Di Maio,candidato premier M5S,a Cagliari. E replicando al segretario Pd che vede già pronta la coalizione tra M5S e Lega, dice: "La larga coalizione è quella che si è formata attorno alla legge elettorale tra ...

saviano macerata salvini renzi di Maio : I fatti di macerata hanno portato Roberto saviano a commentare duramente sui suoi social le reazioni della politica. Prima attaccando Matteo salvini quale "responsabile morale" del gesto di Luca Traini, il 28enne che dalla sua auto ha sparato a diversi gruppi di persone di colere, ferendone sei, di cui una donna e uno in gravi condizioni: "Lui e le sue parole sconsiderate sono oramai un pericolo mortale per la tenuta democratica. ...

Da Gentiloni - Renzi e Di Maio un invito alla calma dopo i fatti di Macerata : Roma, 3 feb. , askanews, 'Confido nel senso di responsabilità di tutte le forze politiche: comportamenti criminali non possono avere alcuna motivazione ideologica. I delinquenti sono delinquenti'. Lo ...

Gentiloni : "Odio e violenza non ci divideranno". Renzi e Di Maio non cavalcano i fatti di Macerata : "Ora calma - non strumentalizziamo" : Ferma condanna da molti partiti politici per quanto è accaduto a Macerata dove un uomo di 28 anni, Luca Traini, ha sparato contro persone di origine straniera ferendone sei a bordo della sua auto, un'alfa 147 nera. Il premier Paolo Gentiloni ha invitato tutte le forze politiche alla responsabilità. "Delitti efferati e comportamenti criminali saranno perseguiti e puniti. Questa è la legge, questo è lo Stato". ...

