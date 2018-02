Di Maio | ' Noi decisivi per il governo | non faremo scambi di poltrone'

M5S - Di Maio scarica Dessi : 'Se è vero quel che sta emergendo - non può stare con noi' : Io non frequentavo nessun clan Spada, frequentavo il pugile campione del mondo che si chiama Domenico Spada. Mi interessava il suo talento'. Lo ha detto in diretta Fb Emanuele Dessì. Dessì, romeno ...

Dessì e la casa a 7 euro - Di Maio : 'Se è vero non può stare con noi'. Lombardi : 'Chiarisca' : 'Io sono il capo politico del movimento e il mio dovere è tutelare il movimento. Grazie ai giornalisti che hanno fatto gli approfondimenti. Abbiamo avviato tutti gli accertamenti stamattina, se ...

Scoppia il caso Dessì nel M5s - Luigi Di Maio : 'Se vero non può stare con noi' : Dopo la bufera scatenata da un servizio di Piazza Pulita sul candidato del M5s nel collegio senatoriale di Latina, Emanuele Dessì , che starebbe pagando 7 euro al mese per il pagamento mensile di una ...

Candidato M5s in affitto di favore? Di Maio : 'Se vero non può stare con noi' : Emanuele Dessi, che corre nel Lazio e già finito nella bufera per il video in cui balla con un esponente della famiglia Spada, abiterebbe in una casa popolare pagando poco più di 7 euro al mese

Matteo Salvini - orgoglio Lega : 'Di Maio traditore - noi mai in governi di larghe intese' : Non si limita a smentire accordi post-voto col Movimento 5 Stelle: Matteo Salvini, a Matrix, attacca frontalmente Luigi Di Maio. Accusandolo addirittura di 'tradire', perché 'sta cambiando idea su ...