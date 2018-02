Dakar | la X Class supera pure l' esame dei giornalisti

Dakar 2018 - classifica finale altre categorie dopo l’ultima tappa (20 gennaio) : Ignacio Casale trionfa nei quad - Reinaldo Varela nei sxs - Eduard Nikolaev nei camion : Le classifiche generali di quad , side-by-side e camion sembravano blindate al termine delle maratone di ieri. E così è stato. Il cileno Ignacio Casale , il brasiliano Reinaldo Varela ed Eduard Nikolaev , infatti, hanno gestito al meglio gli ultimi 120 chilometri di prova speciale e hanno centrato il meritato successo finale . quad Ignacio Casale ha dominato in lungo ed in largo l’edizione 2018 della Dakar , chiudendo con oltre un’ora e ...

Dakar 2018 - classifica finale auto : Carlos Sainz centra la sua seconda vittoria nella Dakar davanti ad All-Attiyah e de Villiers : Carlos Sainz questa mattina aveva preso il via con un ampio vantaggio sui più immediati inseguitori e lo ha ampiamente fatto fruttare. Lo spagnolo, infatti, centra la sua seconda vittoria nella Dakar lasciando il qatariota Nasse Al-Attiyah a quasi tre quarti d’ora di distacco, mentre al terzo posto il sudafricano Giniel de Villiers conclude ad oltre un’ora e un quarto di distacco. Al quarto posto il campione francese Stephane ...

Dakar 2018 - classifica finale moto dopo la 14a tappa (21 gennaio) : Matthias Walkner vince la sua prima Dakar davanti ad un coriaceo Benavides e Price : L’austriaco Matthias Walkner si aggiudica la sua prima Dakar , vince ndo tra le moto con 16 minuti sull’argentino Kevin Benavides , vincitore anche dell’ultima tappa tutta attorno a Cordoba. Terzo posto finale per l’australiano Toby Price a 23:01 dalla vetta, mentre al quarto posto ha concluso il francese Antoine Meo ad oltre tre quarti d’ora da Walkner . Distacchi importanti per tutti gli altri, dalla quinta posizione ...

Dakar 2018 - classifica generale altre categorie dopo la 13a tappa (19 gennaio) : Eduard Nikolaev - Ignacio Casale e Reinaldo Varela sono ad un passo dalla vittoria finale : La durissima e lunghissima tredicesima (e penultima) tappa della Dakar 2018 ci permette di vedere con chiarezza i grandi favoriti per la vittoria finale. Nei quad il cileno Ignacio Casale ha un enorme vantaggio sulla seconda posizione, stesso discorso per il russo Eduard Nikolaev nei camion e per il brasiliano Reinaldo Varela nei side-by-side. QUAD: il cileno Ignacio Casale (Casale Racing) arriva all’ultima tappa della Dakar 2018 con un ...