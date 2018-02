Cristiano Ronaldo perde la testa | sfogo clamoroso contro la telecamera VIDEO

calcioweb.eu

: Club All-Time Top Scorers in the 2018 Champions League Round of 16: ???? Cristiano Ronaldo (Real Madrid) ???? Lionel… - TheCristianoFan : Club All-Time Top Scorers in the 2018 Champions League Round of 16: ???? Cristiano Ronaldo (Real Madrid) ???? Lionel… -

(Di domenica 4 febbraio 2018) Il Real Madrid sempre più un crisi, altro passo falso per la squadra di Zinedine Zidane, fermato dal Levante, autore del gol Pazzini. Ma scoppia anche il caso, il fuoriclasse sembra sempre più ai ferri corti. Il portoghese non accetta di buon grado la sostituzione (il Real era ancora in vantaggio per 2-1)il Levante: sguardo perplesso, nessuna stretta di mano a Zidane, poi una volta raggiunta la panchina lounaa bordo campo. “Inquadra il campo, non me”, le parole di, infastidito dalle riprese. poi è arrivato anche il gol di Pazzini a peggiorare una situazione già molto delicata…, ildello“No hay razones. Mira el partido. Apunta la cámara para el partido”. La reacción detras ser sustituido en el Ciutat de Valencia. pic.twitter.com/d0FFjo2LBx — Minuto#0 ...