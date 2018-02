CRISTIANA CAPOTONDI E' RENATA FONTE Infuocato botta e risposta con Asia Argento

Cast e personaggi di Liberi Sognatori – Una donna contro tutti : CRISTIANA CAPOTONDI è Renata Fonte nel film del 4 febbraio : Il nuovo ciclo Taodue dedicato agli eroi antimafia torna in onda oggi, 4 febbraio, con l'ultimo film del ciclo Liberi Sognatori dedicato a Renata Fonte, l'assessore che ha lottato con tutte le forze per combattere la corruzione a difesa del suo territorio. Cast e personaggi di Liberi Sognatori - Una donna contro tutti Renata Fonte sono pronti a conquistare il pubblico di Canale 5 con una storia vibrante ma, soprattutto, vera e che è riuscita a ...

Asia Argento contro CRISTIANA CAPOTONDI : "Brizzi un vecchio amico? Allora non hai capito nemmeno la lettera che hai firmato" : Ha manifestato apertamente il suo dissenso verso il manifesto scritto dalle attrici italiane sulla scia delle proteste del movimento #MeToo, per chiedere maggiori diritti per le donne dello spettacolo. Asia Argento, non soltanto non ha firmato il documento, sottoscritto da 124 attrici, da Giovanna Mezzogiorno a Paola Cortellesi a Valeria Golino, ma si è scagliata anche contro Cristiana Capotondi: "La tua firma irrita"."Cara Asia Argento, ...

Liberi Sognatori : CRISTIANA CAPOTONDI interpreta Renata Fonte - «una donna contro tutti» : Cristiana Capotondi interpreta Renata Fonte Combatteva, Renata Fonte. Per difendere la propria terra, i propri valori, la propria dignità espressa nell’impegno politico e sociale. Assessore e consigliere comunale nel comune di Nardò, è stata l’unica amministratrice donna che in Italia abbia pagato con la vita la sua instancabile attività a servizio del bene comune. La sua figura verrà ricordata da Canale5 nel quarto e ultimo ...

CRISTIANA CAPOTONDI è Renata Fonte/ "Mi sono sentita vicina a questa donna" : Cristiana Capotondi sarà la protagonista di "Una donna contro tutti", la fiction del ciclo "Liberi Sognatori" in onda su Canale 5 che ripercorre la vita di Renata Fonte. (Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 09:51:00 GMT)

ASIA ARGENTO CONTRO DISSENSO COMUNE/ “Perché c'è la firma di CRISTIANA Capotondi? Ha difeso Fausto Brizzi...” : ASIA ARGENTO CONTRO la lettera DISSENSO COMUNE: l'attrice spiega i motivi che l'hanno portata a non firmare il documento condiviso da 124 colleghe dello spettacolo.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 18:46:00 GMT)

FAUSTO BRIZZI E CRISTIANA CAPOTONDI/ Foto - a pranzo il regista accusato di molestie e l'attrice a Roma : FAUSTO BRIZZI e CRISTIANA CAPOTONDI sono stati Fotografati insieme durante un pranzo che si è tenuto in un ristorante del quartiere Prati di Roma. (Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 07:45:00 GMT)

Fausto Brizzi e CRISTIANA CAPOTONDI pizzicati insieme a pranzo : Dopo lo scandalo delle molestie sessuali che ha travolto il produttore cinematografico Harvey Weinstein , anche il regista italiano Fausto Brizzi è finito nel tritacarne mediatico per presunte avances.

Liberi sognatori : CRISTIANA CAPOTONDI in Una donna contro tutti : Cristiana Capotondi in Una donna contro tutti per il ciclo Liberi sognatori Il ciclo di film Liberi sognatori dedicato a figure coraggiose che si sono sacrificate in nome della giustizia sta riscuotendo grande successo ogni domenica sera su Canale 5. La storia di Libero Grassi con Giorgio Tirabassi, l’imprenditore siciliano ucciso dalla mafia nel 1991 per non aver voluto pagare il pizzo, ha emozionato e commosso. Lo stesso dicasi per la ...