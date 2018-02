Coppa Davis - Fognini : 'Esausto - vinto di nervi' : Roma, 4 feb. , askanews, Fabio Fognini ancora una volta ha indossato i panni dell'eroe in Coppa Davis , portando tre punti a Morioka fra singolare e doppio dopo essere rimasto in campo poco meno di ...

Coppa Davis - Italia-Giappone 1-3 - azzurri ai quarti : Roma, 4 feb. , askanews, L'Italia è nei quarti di finale di Coppa Davis , per la quarta volta negli ultimi cinque anni, compresa la semifinale del 2014. Nel singolare di apertura della terza giornata ...

Coppa Davis - Fognini : 'Sono esausto. E' stata una battaglia di nervi' : 'Sono stanco morto, ho giocato con quello che avevo e adesso ho male un pò dappertutto, le gambe non rispondevano ed è stata una vittoria di nervi. Del resto, fino a questa mattina non sapevo cosa ...

Tennis - Coppa Davis : Fognini porta l'Italia ai quarti - Giappone battuto 3-1 : Sul veloce indoor della Takaya Arena di Morioka, il numero uno azzurro impiega poco più di quattro ore per piegare la resistenza di Yuichi Sugita, numero 41 del mondo: 3-6, 6-1, 3-6, 7-6, 6, , 7-5 il ...

Coppa Davis - Fognini porta l'Italia ai quarti : Fabio Fognini ha sconfitto Yuichi Sugita in un match durato 4 ore e 8 minuti, portando l'Italia ai quarti di finale di Coppa Davis per la quarta volta in cinque anni. L'azzurro, nel singolare di ...