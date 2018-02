Coppa Davis 2018 | Italia-Francia ai quarti di finale! Quando si gioca? Programma | orari e

oasport

(Di domenica 4 febbraio 2018) L’si è qualificata aidi finale della. Gli azzurri hanno sconfitto il Giappone per 3-1 al termine di un weekend di fuoco sul veloce indoor di Morioka e hanno così staccato il pass per idi finale: la nostra Nazionale prosegue la propria corsa verso l’Insalatiera, e dopo il 1998, torna a vincere una sfida in trasferta sul veloce. Fabio Fognini è stato il condottiero nel Sol Levante: 11 ore in campo su 52 di orologio, 2 punti e mezzo portati a casa con grandissimo carisma e un agonismo a limiti del commovente. Il nostro numero 1 si è esaltato contro Sugita e Daniel imponendosi sempre al tie-break e ci ha portato ancora una volta aidi finale, proprio come dodici mesi fa contro l’Argentina. Ora la sfida sarà con la, campione in carica ed il confronto inindal 6 all’8 aprile, probabilmente sulla terra rossa di ...