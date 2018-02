Convocati Genoa | due assenze pesantissime per Ballardini | una dell’ultim’ora

calcioweb.eu

(Di domenica 4 febbraio 2018) Ilsi prepara per la Lazio. Rifinitura sul prato bagnato per il gruppo che a Pegli ha concluso il ciclo settimanale di allenamenti. Lunedì a Roma è previsto un risveglio muscolare in hotel, a corredo della riunione tecnica per le disposizioni prima del trasferimento allo stadio. Schemi e partitelle hanno caratterizzato la mattinata al Centro Signorini, con il tecnicoimpegnato a muovere le pedine sul terreno. Nonostante la giornata di vigilia e i carichi in attenuamento, la squadra ci ha detto dentro a più non posso. I giocatori, vecchi e nuovi, hanno fatto a gara per mettersi in evidenza e giocarsi le proprie carte. Allepreventivate, tra cui quella di Izzo che non ha recuperato, è andata a sommarsi quella di Taarabt non al meglio. E a proposito di vento africano. Nei primi giorni della prossima settimana è atteso a Genova il neo acquisto El Yamiq, in campo con ...