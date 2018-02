Concorso Polizia Penitenziaria | 1 220 posti | i requisiti per partecipare

Polizia Penitenziaria - nuovo Concorso da 1200 posti : nuovo bando in arrivo per la Polizia Penitenziaria, in pubblicazione forse già il prossimo 9 febbraio sulla Gazzetta ufficiale. Il 2018 sembra essere l’anno dei Concorsi pubblici: in attesa delle prove per i Dirigenti Scolastici e i funzionari Inps, altri bandi sono in arrivo, come quello per Carabinieri, ora quello di Polizia Penitenziaria (con il precedente concorso in svolgimento) e probabilmente anche uno per funzionari ...