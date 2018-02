: Coldiretti:sprechi cibo, 3 su 4 attenti - NotizieIN : Coldiretti:sprechi cibo, 3 su 4 attenti -

Quasi tre italiani su quattro (71%) hanno diminuito o annullato glialimentari. E' quanto emerge da un'indagine/Ixè, presentata in occasione della giornata di prevenzione dello spreco alimentare il 5 febbraio. In particolare, secondo l'analisi, il 40% degli italiani ha diminuito gli, mentre il 31% li ha addirittura annullati e il 22% li ha mantenunuti. Ma c'è anche un 7% che dichiara di averli aumentati. Tra le strategie messe in atto, il ritorno in cucina degli avanzi e spesa a 'chilometri zero'.(Di domenica 4 febbraio 2018)