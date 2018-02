: Clima: Trump ritira candidata controversa per agenzia ambientale federale - Meteo Web - naturaeambiente : Clima: Trump ritira candidata controversa per agenzia ambientale federale - Meteo Web -

La Casa Bianca hato ladi Kathleen Hartnettalla guida dell'agenzia ambientale federale Council on Environmental Quality, una nomina che aveva suscitato forti polemiche, visto che la Hartnettnon crede ai cambiamentitici provocati dall'uomo. Laaffermò che le polveri sottili prodotte dalla combustione non fanno male, a meno che non ci si attacchi al tubo di scappamento di un'auto.(Di domenica 4 febbraio 2018)