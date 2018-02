Ciclocross | Mondiali | tris Van Aert | delusione Van Del Poel

Ciclocross - Mondiali 2018 : dominio di Van Aert - che conquista il terzo titolo consecutivo. Solo terzo van der Poel. Per l’Italia ottimo sesto posto di Bertolini : Nel giorno in cui tutti si aspettavano l’olandese Mathieu van der Poel, arriva invece una prestazione straordinaria del belga Wout Van Aert, che a Valkenburg, in casa del rivale, domina la gara e conquista per il terzo anno consecutivo la medaglia d’oro ai Mondiali di Ciclocross. Belgio che si può esultare anche per il secondo posto di Michael Vanthourenhout, che a sorpresa riesce a staccare nel finale van der Poel e a centrare la prima medaglia ...

Ciclocross - Mondiali 2018 : dominio di Van Aert - che conquista il terzo titolo consecutivo. Secondo Vanthourenhout - terzo van der Poel. Per l’Italia ottimo sesto posto di Bertolini : Nel girono in cui tutti si aspettavano l’olandese Mathieu van der Poel, arriva invece una prestazione straordinaria del belga Wout Van Aert, che a Valkenburg, in casa del rivale, domina la gara e conquista per il terzo anno consecutivo la medaglia d’oro ai Mondiali di Ciclocross. Belgio che può esultare anche per il Secondo posto di Michael Vanthourenhout, che a sorpresa riesce a staccare nel finale van der Poel e a centrare la prima medaglia ...

Ciclocross - Mondiali 2018 : Eli Iserbyt domina tra gli Under 23 - Jakob Dorigoni ottavo : Eli Iserbyt torna sul tetto del Mondo: già iridato di categoria nel 2016, oggi il giovane belga ha vinto la prova riservata agli Under 23 valida per i Campionati Mondiali di Ciclocross 2018, in corso di svolgimento a Valkenburg, in Olanda. Ad Iserbyt è bastato poco più di un giro per prendersi la testa solitaria della corsa: l’olandese Joris Nieuwenhuis, campione del Mondo 2017 di categoria, ha provato subito a forzare il ritmo, facendo ...

Ciclocross - Mondiali 2018 : Sanne Cant perfetta anche a Valkenburg! Bis iridato per la belga davanti a Compton e Brand - settima Lechner : Semplicemente perfetta. Sanne Cant chiude nel migliore dei modi una stagione straordinaria e, dopo aver conquistato la classifica di Coppa del Mondo, trionfa anche ai Mondiali di Ciclocross di Valkenburg (Olanda), conquistando così per il secondo anno consecutivo la medaglia d’oro iridata. La belga ha avuto la meglio nel finale sulla statunitense Katherine Compton, che dopo essere stata a lungo in lotta per il successo si è dovuta arrendere ...

Ciclocross - Mondiali 2018 : Evie Richards conquista il secondo titolo della carriera tra le Under 23! Sara Casasola sesta : Tre medaglie, di cui due ori, in tre anni: da quando è stata istituita la categoria, possiamo dire che la britannica Evie Richards è stata assoluta protagonista delle gare riservate alle Under 23 donne in occasione dei Campionati Mondiali di Ciclocross. Quest’oggi la britannica si è confermata nell’edizione di Valkenburg 2018, riprendendosi la maglia iridata che aveva già conquistato nel 2016, mentre lo scorso anno era stata ...

Ciclocross - Mondiali 2018 : oro per la Gran Bretagna nella gara maschile Junior! : Il britannico Ben Tulett ha conquistato la medaglia d’oro nella prima gara valida per i Campionati Mondiali di Ciclocross 2018, quella riservata alla categoria juniores. Sul circuito di Valkenburg, in Limburgo, Tulett ha staccato tutti gli avversari, arrivando sul traguardo in solitaria. Dopo una prima parte di gara condotta nel gruppetto di testa, il giovane britannico è riuscito a fare la differenza nei confronti del ceco Tomas Kopecky, ...

Ciclocross - Mondiali 2018 : oro per la Gran Bretagna nella gara maschile Junior! : Il britannico Ben Tulett ha conquistato la medaglia d’oro nella prima gara valida per i Campionati Mondiali di Ciclocross 2018. Sul circuito di Valkenburg, in Limburgo, Tulett ha staccato tutti gli avversari, arrivando sul traguardo in solitaria. Dopo una prima parte di gara condotta nel gruppetto di testa, il giovane britannico è riuscito a fare la differenza nei confronti del ceco Tomas Kopecky, molto attivo nelle prime fasi. Negli ...

Primo oro alla Gran Bretagna ai mondiali di Ciclocross : tra gli juniores domina il primo anno Ben Tulett - : ... è nel segno della Gran Bretagna: a Thomas Pidcock succede un altro bel talento, Ben Tulett : classe 2001, Tulett ha vinto nell'ultimo dei 4 giri previsti il duello col vincitore di Coppa del Mondo, ...

Ciclocross - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Eva Lechner e Alice Maria Arzuffi le carte migliori : Sabato e domenica si svolgeranno i Mondiali di Ciclocross 2018. Sul circuito di Valkenburg, in Limburgo, atteso tanto spettacolo e lotta serrata per il podio: la nazionale italiana riuscirà ad inserirsi nella sfida per le medaglie? Andiamo a vedere le possibilità di podio degli azzurri convocati. Le speranze migliori vengono dal settore femminile. Eva Lechner, nell’ultimo mese, ha dimostrato di aver ritrovato la condizione per potersi ...

Ciclocross - Mondiali 2018 : le favorite della prova femminile. Cant cerca il bis - l’Italia punta in alto con Lechner e Arzuffi : Mancano ormai poche ore all’appuntamento più importante della stagione del Ciclocross: i Mondiali di Valkenburg (Olanda). Oggi andremo ad analizzare le favorite della prova femminile elite, che a differenza di quella maschile, si prospetta più aperta e ci aspettiamo quindi una lotta tra diverse atlete. La belga Sanne Cant va messa di diritto come favorita numero uno sulla carta. Infatti è la campionessa europea ed iridata in carica ed ha anche ...

Ciclocross - Mondiali 2018 : Mathieu van der Poel il grande favorito - lo insidia solo Wout Van Aert : Sono i due dominatori della disciplina. Il mattatore della stagione e il campione del mondo uscente: Mathieu van der Poel e Wout Van Aert si presenteranno alla gara elite dei Campionati del Mondo di Ciclocross di Valkenburg 2018 come i maggiori indiziati per conquistare la maglia iridata. Il favorito numero uno è l’olandese van der Poel, che in Coppa del Mondo si è imposto in sette delle nove prove, chiudendo le altre sul podio. Un ruolino ...

Ciclocross - Mondiali 2018 : Mathieu van der Poel il grande favorito - lo insidia solo Wout Van Aert : Sono i due dominatori della disciplina. Il mattatore della stagione e il campione del mondo uscente: Mathieu van der Poel e Wout Van Aert si presenteranno alla gara elite dei Campionati del Mondo di Ciclocross di Valkenburg 2018 come i maggiori indiziati per conquistare la maglia iridata. Il favorito numero uno è l’olandese van der Poel, che in Coppa del Mondo si è imposto in sette delle nove prove, chiudendo le altre sul podio. Un ruolino ...

Ciclocross - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Lechner e Arzuffi - podio possibile! Bertolini per un bel piazzamento : Sabato e domenica a Valkenburg (Olanda) andranno in scena i Mondiali di Ciclocross 2018. Nella giornata odierna, la Federciclismo ha reso noti i nomi degli azzurri che prenderanno parte alla manifestazione: la spedizione azzurra sarà composta da 21 atleti che andranno a partecipare in tutte e cinque le gare che assegneranno medaglia. Andiamo a scoprire nel dettaglio chi sono. UOMINI ELITE Bertolini Gioele Centro Sportivo Esercito Braidot ...

Ciclocross - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Arzuffi e Lechner per una medaglia : Nel week-end si disputeranno i Mondiali 2018 di Ciclocross, atleti impegnati in Olanda, in quel di Valkenburg. Andiamo a scoprire i convocati dell’Italia per la manifestazione iridata, scelti dal Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Fausto Scotti. L’obiettivo medaglie è aperto per le categorie giovanili, per quanto riguarda i senior potrebbero provarci tra le donne Alice Maria Arzuffi ...