Ciclocross | Mondiali 2018 | dominio di Van Aert | che conquista il terzo titolo

Nel giorno in cui tutti si aspettavano l'olandese Mathieu van der Poel, arriva invece una prestazione straordinaria del belga Wout Van Aert, che a Valkenburg, in casa del rivale, domina la gara e conquista per il terzo anno consecutivo la medaglia d'oro ai Mondiali di Ciclocross. Belgio che si può esultare anche per il secondo posto di Michael Vanthourenhout, che a sorpresa riesce a staccare nel finale van der Poel e a centrare la prima medaglia iridata in carriera. Il campione europeo si deve invece accontentare del bronzo. Da sottolineare poi, in chiave azzurra, la grande prestazione di Gioele Bertolini, che riesce finalmente ad esprimersi al meglio e a trovare un'ottima sesta posizione finale. La corsa parte subito fortissimo, con Mathieu van der Poel che va al comando e prova a fare il vuoto dietro di sé. Il campione uscente Van Aert non vuole però concedergli spazio e con un paio ...

Eli Iserbyt torna sul tetto del Mondo: già iridato di categoria nel 2016, oggi il giovane belga ha vinto la prova riservata agli Under 23 valida per i Campionati Mondiali di Ciclocross 2018, in corso di svolgimento a Valkenburg, in Olanda. Ad Iserbyt è bastato poco più di un giro per prendersi la testa solitaria della corsa: l'olandese Joris Nieuwenhuis, campione del Mondo 2017 di categoria, ha provato subito a forzare il ritmo, facendo ...

Semplicemente perfetta. Sanne Cant chiude nel migliore dei modi una stagione straordinaria e, dopo aver conquistato la classifica di Coppa del Mondo, trionfa anche ai Mondiali di Ciclocross di Valkenburg (Olanda), conquistando così per il secondo anno consecutivo la medaglia d'oro iridata. La belga ha avuto la meglio nel finale sulla statunitense Katherine Compton, che dopo essere stata a lungo in lotta per il successo si è dovuta arrendere ...

Tre medaglie, di cui due ori, in tre anni: da quando è stata istituita la categoria, possiamo dire che la britannica Evie Richards è stata assoluta protagonista delle gare riservate alle Under 23 donne in occasione dei Campionati Mondiali di Ciclocross. Quest'oggi la britannica si è confermata nell'edizione di Valkenburg 2018, riprendendosi la maglia iridata che aveva già conquistato nel 2016, mentre lo scorso anno era stata ...

