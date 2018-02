Ciclocross | Mondiali 2018 | dominio di Van Aert | che conquista il terzo titolo

oasport

(Di domenica 4 febbraio 2018) Nel girono in cui tutti si aspettavano l’olandese Mathieu van der Poel, arriva invece una prestazione straordinaria del belga Wout Van, che a Valkenburg, in casa del rivale, domina la gara eper ilanno consecutivo la medaglia d’oro aidi. Belgio che può esultare anche per il secondo posto di Michael Vanthourenhout, che a sorpresa riesce a staccare nel finale van der Poel e a centrare la prima medaglia iridata in carriera. Il campione europeo si deve invece accontentare del bronzo. Da sottolineare poi, in chiave azzurra, la grande prestazione di Gioele Bertolini, che riesce finalmente ad esprimersi al meglio e a trovare un’ottima sesta posizione finale. La corsa parte subito fortissimo, con Mathieu van der Poel che va al comando e prova a fare il vuoto dietro di sé. Il campione uscente Vannon vuole però concedergli spazio e con un paio di ...