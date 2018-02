Centro Italia | scossa di terremoto moderata ad Amatrice | tremori tra Ascoli | Teramo

Scossa di terremoto in Centro Italia : epicentro ad Amatrice [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Terremoto Centro Italia : a Norcia si lavora per i ristoranti : “Stiamo lavorando affinché la delocalizzazione dei ristoranti intorno al Centro storico di Norcia sia completata per l’inizio della mostra mercato del tartufo, il 23 febbraio“: lo ha dichiarato l’assessore comunale ai Lavori pubblici e sviluppo economico Giuliano Boccanera. “Riguardo alla delocalizzazione dei 21 studi professionali, la struttura realizzata per accogliere avvocati, commercialisti, geometri e altre ...

Raid razzista a Macerata : spari in Centro città - 6 africani feriti. Fermato un italiano incensurato : L'autore della sparatoria è Luca Traini, 28enne originario di Corridonia. Nel 2017 si era candidato con la Lega

Elezioni 2018 - c'è anche Civica Popolare : 'Noi nel Centrosinistra - la Lega è pericolosa per l'Italia' : ... che ha dato i natali a Galileo Galilei, venga messa in discussione la scienza e si dia ascolto a bufale e complottisti'. E poi c'è la questione dell'alleanza con il Pd. In Umbria si è consumato lo ...

Terremoto Centro Italia : in Umbria tutte le casette Sae realizzate entro febbraio : “L’Umbria sarà la prima delle quattro regioni del Centro Italia colpite dal sisma a completare la realizzazione di tutte le casette Sae già nel mese di febbraio, fatta eccezione per Castelluccio di Norcia, dove alcune problematiche, in particolare di natura meteorologica, non hanno consentito di avviare al momento i lavori“: lo ha dichiarato all’ANSA il vicepresidente della giunta regionale, Fabio Paparelli, oggi a Norcia ...