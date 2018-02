C' è Posta per te Pagelle e news | tutti pazzi per Silvia | game over per Salvatore

C'E' Posta per TE 2018 / Ospiti e diretta : Martina apre la busta a Sandro (Quarta puntata) : C'è POSTA per, anticipazioni e Ospiti quarta puntata 3 febbraio: nello studio di Maria De Filippi arrivano J-Ax, Fedez e Carlo Conti per due nuove sorprese.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 00:34:00 GMT)

Fedez a C’è Posta per te : gaffe su Harry Potter e polemica sui regali a Denise : C’è posta per te: i regali di Fedez e J-Ax non hanno convinto il pubblico Quella di Fedez e J-Ax era una delle ospitate più attese a C’è posta per te. Ma la sorpresa a Denise, la diciottenne che ha sofferto prima per il tumore della madre e poi per la morte del padre, non […] L'articolo Fedez a C’è posta per te: gaffe su Harry Potter e polemica sui regali a Denise proviene da Gossip e Tv.

Fedez e J-Ax regalano gioia a Denise a C’è Posta per te : C’è posta per te: Fedez e J-Ax sono il regalo per Denise J-Ax e Fedez sono stati ospiti a C’è posta per te da Maria De Filippi. I rapper sono stati il regalo che mamma Loredana ha voluto fare alla figlia Denise. Loredana ha voluto scusarsi con la figlia per essere arrivata in ritardo a ricoprire questo ruolo così impegnativo per lei, essendo che all’epoca era molto giovane, e per non aver fatto la madre quando il marito è ...

