Cast e personaggi di Sherlock 4 | da Benedict Cumberbatch a Toby Jones nell’episodio del 4

optimaitalia

: Stasera entra in scena Toby Jones nel ruolo del nuovo antagonista di #Sherlock: ecco il cast e i personaggi del... - laserialist : Stasera entra in scena Toby Jones nel ruolo del nuovo antagonista di #Sherlock: ecco il cast e i personaggi del... -

(Di domenica 4 febbraio 2018) Nel secondo episodio in onda il 4 febbraio, conosciamo meglio ildi Sherock 4, la cui nuova stagione è in onda su Paramount Channel. Stasera sarà trasmesso l'episodio intitolato "Il detective morente", e le anticipazioni prevedono l'introduzione di un nuovo antagonista e un colpo di scena scioccante.Il finale dello scorso episodio ha cambiato le carte in tavola: per il detective Holmes non si tratta più di un gioco, Mary è morta e il suo fidato assistente Watson ha deciso di troncare ogni rapporto con lui. Maha un’ultima missione da compiere: salvare John, come promesso a Mary Watson.Scopriamodi4 nell'episodio in onda domenica 4 febbraio.è per la quarta voltaHolmes, che in questa nuova stagione affronterà un percorso piuttosto oscuro. Nel tentativo di capire il piano conclusivo del ...