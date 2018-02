Carnevale di Venezia 2018 | il volo dell' Angelo Elisa Costantini accolta dalla presidente

Carnevale di Venezia - oggi il Mestre Carnival Street Show : In giro per la città, spettacoli circensi con la Compagnia del Drago Nero, la Baracca dei Buffoni, il Grande Cantagiro Barattoli, la Baracca dei Buffoni, Acqualta Teatro, Giacomino, Teatro Moro e ...

Carnevale di Venezia : origini storiche e maschere più rappresentative : Romantico, elegante e atemporale, il Carnevale di Venezia è tra i più amati d’Italia. Ma quali sono le sue origini? La sua storia comincia molto indietro nel tempo. La parola Carnevale, difatti, venne usata per la prima volta nel 1094 in un documento editto da Doge Vitale Falier, in cui si parlava di divertimenti pubblici. Durante la Repubblica Serenissima il Carnevale rappresentava un momento di sfogo per le classi più povere che potevano, in ...