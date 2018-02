CAMPO FELICE | VALANGA SUL GRAN SASSO Ultime notizie | morti Massimo Urbani e Massimo

Roma. Massimo Urbani e Massimo Franzè morti sotto una valanga a CAMPO Felice : Lutto a Roma per la morte di due sciatori in un incidente di montagna. I due romani sono morti sotto

Giornata nera in montagna - due morti a CAMPO Felice. Slavina travolge gruppo di sciatori in Friuli : Giornata nera in montagna. A Campo Felice, in Abruzzo, muoiono due sciatori. E, in Friuli, una Slavina ha travolto un gruppo di sciatori: si è staccata intorno alle 10 di questa mattina sul Monte ...