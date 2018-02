Calcutta | Pesto Chi è? Il cantautore a Quelli che il calcio con il suo nuovo singolo

Calcutta ha pubblicato il nuovo singolo “Pesto” : A mezzanotte in punto di venerdì 2 febbraio è uscito il nuovo singolo di Calcutta. Si intitola “Pesto” e arriva quasi due mesi dopo il precedente “Orgasmo”. Entrambe le canzoni anticipano il nuovo album di Calcutta – ideale seguito di “Mainstream”pubblicato a novembre 2015 – in uscita con tutta probabilità in primavera. Per il cantautore sarà un’estate caldissima: a luglio e agosto sarà in ...