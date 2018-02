Calciomercato Sampdoria | la rivelazione di Pradè | “ecco cosa abbiamo fatto a gennaio”

Calciomercato Sampdoria - Ferrero : «Caprari è rimasto perché voglio vincere» : GENOVA -Il presidente della Sampdoria , Massimo Ferrero , è intervenuto oggi ai microfoni di Italia nel Pallone, in onda su Radio 2. Straripante come suo solito, il numero uno doriano ha fatto il ...

Calciomercato Sampdoria - Belec in prestito dal Benevento : GENOVA - La Sampdoria ha annunciato l'arrivo del portiere Vid Belec , a titolo temporano con diritto di opzione dal Benevento . Questo il comunicato della Sampdoria: "L'U.C. Sampdoria comunica di aver ...

Calciomercato Sampdoria - Puggioni passa al Benevento : GENOVA - Il portiere Christian Puggioni lascia la Sampdoria dopo due stagioni e mezza e passa al Benevento a titolo definitivo. In blucerchiato arriva in prestito dai campani il portiere sloveno Vid ...

Calciomercato Spal - colpo in difesa : arriva Simic in prestito dalla Sampdoria : Calciomercato Spal – Mancano sempre meno ore alla chiusura della sessione invernale del Calciomercato. La Spal aveva bisogno di un centrale difensivo. Fino alla fine gli Spallini hanno provato a riportare Kevin Bonifazi a Ferrara ma il Torino ha fatto muro. Il tentativo per Biraschi invece ha trovato la risposta negativa del Genoa che non vuole far partire il giocatore. Semplici però può sorridere perchè, come riportato da ‘Sky ...

Calciomercato - scambio Benevento-Sampdoria : ribaltone nelle ultime ore : Ultimissime ore di Calciomercato e gong previsto per le 23. Provano a chiudere le ultime trattative anche Sampdoria e Benevento, la squadra che ha subito più cambiamenti è stata sicuramente quella di De Zerbi con l’obiettivo di tentare di raggiungere la salvezza. Nel frattempo il Benevento è alla ricerca di un portiere e sta provando a chiudere per Puggioni della Sampdoria, inizialmente nelle trattativa doveva rientrare Brignoli ma nelle ...

Calciomercato - Sampdoria e Benevento lavorano ad uno scambio : Ultimissime ore di Calciomercato e gong previsto per le 23. Provano a chiudere le ultime trattative anche Sampdoria e Benevento, la squadra che ha subito più cambiamenti è stata sicuramente quella di De Zerbi con l’obiettivo di tentare di raggiungere la salvezza. Nel frattempo il Benevento è alla ricerca di un portiere e sta provando a chiudere per Puggioni della Sampdoria, per sbloccare la trattativa è stato proposto Alberto Brignoli, ...

Calciomercato Sampdoria - il comunicato su Caprari poi Ferrero spaventa sul futuro di Giampaolo : Ultime ore di Calciomercato per la Sampdoria ma è difficile aspettarsi trattative importanti. Intanto il presidente Ferrero parla di Giampaolo, ecco le dichiarazioni a RMC Sport: “I tifosi devono stare tranquilli perché non vendo nessuno. Faccio zero a zero: non vendo e non compro. Giampaolo? Abbiamo un rapporto di grande stima e rispetto. Ma se a giugno vuole andare al Napoli, vada dove lo porta il cuore. Il non metto le clausole sugli ...

Calciomercato Napoli - operazione Politano : la contropartita al Sassuolo arriva dalla Sampdoria : Calciomercato Napoli – Il Napoli guida la classifica del campionato di Serie A davanti alla Juventus, ultime ore di Calciomercato alla ricerca dell’attaccante da regalare al tecnico Maurizio Sarri. Il nome individuato dalla dirigenza dopo il no di Verdi è quello di Politano del Sassuolo, il calciatore spinge per il trasferimento azzurro mentre il club neroverde per lasciarlo partire deve trovare il giusto sostituto. Secondo quanto ...

Calciomercato Sampdoria - lavori in corso per la difesa : un colpo per gennaio e uno per giugno : Calciomercato Sampdoria – Il Calciomercato invernale si avvicina alla conclusione. Ultimi due giorni di trattative con le squadre che cercheranno di completare le proprie rose con qualche colpo last minute. La Sampdoria ha dichiarato chiuso il suo mercato sia in entrata sia in uscita. I blucerchiati, in realtà, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbero rinforzare il reparto arretrato con Fabian Balbuena, ...

Calciomercato Sampdoria - super tentativo per giugno : la dirigenza prova ad anticipare i tempi : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dall’entusiasmante successo nella gara di campionato contro la Roma, la stagione per gli uomini di Giampaolo può considerarsi veramente importante. In attesa della nuova giornata ultime ore di Calciomercato, difficile aspettarsi mosse importanti da parte del club, discorso diverso per giugno. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’obiettivo è Taison, calciatore ...

Calciomercato Sampdoria - da Giaccherini al futuro di Caprari : gli aggiornamenti : Calciomercato Sampdoria – Quattro punti nella doppia sfida ravvicinata con la Roma sono un bottino ottimo per la Sampdoria che con il blitz dell’Olimpico si è portata a quota 37 punti, a solo 4 punti proprio dai giallorossi che attualmente occupano il quinto posto in classifica. L’assenza dell’infortunato Praet non si è fatta sentire, con Barreto che è risultato uno dei migliori in campo. Per questo motivo i blucerchiati, ...

Calciomercato Sampdoria - trattativa avviata con il Bari : le ultime : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria nell’ultimo match di giornata ha fatto la voce grossa sul campo della Roma, importante prestazione per la squadra di Giampaolo che adesso pensa in grande per la seconda parte di stagione. Ultimi giorni di Calciomercato con l’intenzione di concludere qualche trattativa, ipotesi Giaccherini, su questo senso dichiarazioni discordanti di Ferrero e Osti. Ai dettagli la trattativa con il Bari ...