Calcio | il giovane tifoso del Torino è scatenato e la società lancia l’appello

CalcioMERCATO INTER/ News - Il giovane Lautaro Martinez ad un passo per giugno (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: si lavora per il trasferimento di Lautaro Martinez, in arrivo a giugno dal Racing di Avellaneda.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:49:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Machin : il giovane centrocampista vola in Abruzzo (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il centrocampista classe 1996, José Machin, dovrebbe lasciare il Brescia per volare nel Pescara(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 14:35:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Raiola oggi a Vinovo : si è parlato di Balotelli e di un giovane trequartista : Calciomercato Juventus – La Juventus ha conquistato tre punti nella gara di campionato contro il Genoa, la squadra di Massimiliano Allegri non ha convinto dal punto di vista della prestazione ma era indispensabile ottenere i tre punti per rispondere al Napoli che aveva vinto nella difficile trasferta contro l’Atalanta. Il club bianconero non concluderà alcuna operazione importante in questa sessione di mercato, discorso diverso per ...

Calciomercato Napoli - colpo a sorpresa per il futuro : preso il giovane Morais : Calciomercato Napoli – Ancora scottato per la vicenda Verdi, il Napoli prova a guardare avanti tra campionato e Calciomercato. La squadra sul campo continua la preparazione in vista della sfida con l’Atalanta, la dirigenza invece è al lavoro per trovare un ‘sostituto’ di Verdi. Il Sassuolo fa muro per Politano, mentre per Deulofeu ci sono più spiragli. Intanto il Napoli ha messo a segno un colpo per il futuro: come ...

Calciomercato Inter/ News - Monitorato il giovane Rosales del Boca Juniors (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: occhi puntati sul giovane talento Carlos Matias Rosales, trequartista classe 1999 del Boca Juniors.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:06:00 GMT)