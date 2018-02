Calcio a 5 | Italia k o con la Slovenia | è fuori dall' Europeo

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia-Slovenia 1-2 - le pagelle degli azzurri. Honorio illude - poi tracollo ed eliminazione : L’Italia è stata eliminata dagli Europei 2018 di Calcio a 5. L’avventura degli azzurri si è conclusa addirittura nella fase a gironi dopo la sconfitta contro la Slovenia. Di seguito le pagelle degli azzurri. STEFANO MAMMARELLA: 6. Conferma di essere uno dei portieri più forti al mondo compiendo un paio di autentici miracoli che tengono a galla l’Italia. Incolpevole sul primo gol di Osredkar, sul secondo non è nemmeno in ...

Calcio a 5 - Europei 2018. Italia eliminata ai gironi. Menichelli : “Abbiamo dato il massimo - non è un fallimento”. Mammarella : “Uscire così non è da Italia” : “Non è un fallimento”. Roberto Menichelli, ct della Nazionale Italiana di Calcio a 5, commenta così l’eliminazione degli azzurri nella fase a gironi degli Europei 2018 di Lubiana, maturata in seguito alla sconfitta 1-2 contro i padroni di casa della Slovenia. Un disastro storico per un movimento che mai prima d’ora era piombato così in basso nella storia della competizione che raduna le migliori squadre del Vecchio Continente. “Il ...