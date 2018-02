Calcio a 5 | Europei 2018 | Italia-Slovenia 1-2 | le pagelle degli azzurri Honorio illude

Calcio a 5 - Europei 2018. Italia eliminata ai gironi. Menichelli : “Abbiamo dato il massimo - non è un fallimento”. Mammarella : “Uscire così non è da Italia” : “Non è un fallimento”. Roberto Menichelli, ct della Nazionale Italiana di Calcio a 5, commenta così l’eliminazione degli azzurri nella fase a gironi degli Europei 2018 di Lubiana, maturata in seguito alla sconfitta 1-2 contro i padroni di casa della Slovenia. Un disastro storico per un movimento che mai prima d’ora era piombato così in basso nella storia della competizione che raduna le migliori squadre del Vecchio Continente. “Il ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia-Slovenia 1-2. DISASTRO TOTALE - azzurri eliminati! Honorio illude - la doppietta di Osredkar ci spedisce a casa : Un DISASTRO, un fallimento epocale per un intero movimento. L’Italia è eliminata dagli Europei 2018 sin dalla fase a gironi. Gli azzurri perdono all’Arena Stozice di Lubiana contro i padroni di casa della Slovenia e dicono addio alla competizione con l’ultimo posto nel gruppo A. Un’onta che sarà difficile da cancellare per una squadra che 4 anni fa trionfò ad Anversa e che oggi torna a casa tra le lacrime. Menichelli si ...

