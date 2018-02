Calcio | 23^giornata Serie A 2017-2018 | risultati e classifiche La Juventus ne fa 7 al

oasport

(Di domenica 4 febbraio 2018) Le partite del pomeriggio del 23° turno del campionato diA incoronano lache in casa travolge letteralmente il Sassuolo (7-0) con reti di Alex Sandro al 9′, Khedira al 25’ed al 27′, Pjanic al 38′, Higuain al 63′, 34′ ed al 38′. Un successo che proietta in vetta la Vecchia Signora in attesa di quel che farà stasera il Napoli a Benevento. Può sorridere anche la Roma che ritrova i tre punti, sconfiggendo il Verona allo stadio “Bentegodi” con rete di Under al 1′. I giallorossi salgono a quota 44 punti portandosi ad una sola lunghezza di ritardo dall’Inter in quarta posizione in graduatoria. Pareggio (1-1) invece alla Dacia Arena di Udine tra Udinese e Milan. I rossoneri passano in vantaggio con Suso al 9′ ma poi, in inferiorità numerica per l’espulsione di Calabria, sono costretti a subire il pari ...