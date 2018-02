Bologna | Donadoni furioso al termine della partita | tecnico deluso

calcioweb.eu

: 'Il loro pubblico è dispiaciuto quando un loro beniamino va a giocare da un’altra parte: e allora dovrebbero capire… - DiMarzio : 'Il loro pubblico è dispiaciuto quando un loro beniamino va a giocare da un’altra parte: e allora dovrebbero capire… -

(Di domenica 4 febbraio 2018) Brutta sconfitta casalinga per ilnella gara contro la Fiorentina, ilper la prestazione dei suoi, ecco le parole ai microfoni di Premium Sport: “Non siamo stati bravissimi, queste sono partite che non devi perdere. Non meritavamo di uscire sconfitti, ma dovevamo fare in più in fase offensiva. A volte siamo troppo prevedibili, ma noi dobbiamo provare a mettere in difficoltà gli avversari. Rimane il rammarico, queste partite devi saperle gestire fino in fondo. E’ successo troppe volte quest’anno, bisogna invertire la rotta”. Sul cambio di modulo: “Palacio e Destro sono i nostri attaccanti migliori, ma l’idea era quella di essere meno prevedibili. La scelta del modulo dipende anche dalle sensazioni che mi danno i giocatori nel corsosettimana. E’ l’ora di tirar fuori ancora qualcosa in più. Bisogna ...