Boldrini : Sul web mia testa decapitata - ma non ho paura : "La mia testa viene decapitata e fatta circolare sulla rete, ma non ho paura". Di fronte a un altro fotomontaggio che la vede protagonista, questa volta di una cruenta immagine che le augura: "Questa è la fine che deve fare, per apprezzare le usanze dei suoi amici", risponde così la presidente della Camera, Laura Boldrini, intervenendo a una manifestazione di Liberi e Uguali a Milano.Un post che la Polizia ...