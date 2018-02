Berlusconi | ' Immigrati vivono di espedienti e reati | in 600mila non hanno diritto di

Silvio Berlusconi : 'Immigrati - bomba sociale pronta ad esplodere. Via in 600mila' : Un Silvio Berlusconi a valanga sul tema-immigrazione dopo i temi di macerata. In un'intervista al Tg5, il leader di Forza Italia infatti afferma che l'immigrazione 'è una questione urgentissima', ...

Immigrati - Berlusconi '600 mila da mandare via. Pronti a compiere reati' : Infine è 'indispensabile un grande grande Piano Marshall per l'Africa', coinvolgendo non solo Usa e Russia ma anche i paesi arabi e dell'Estremo oriente 'per far nascere un'economia che assicuri ai ...

Berlusconi : 'Immigrati vivono di espedienti e reati - via in 600mila' : L'immigrazione "è una questione urgentissima. Oggi in Italia si contano 650mila migranti di cui solo il 5% ha diritto a restare perché rifugiati. Gli altri rappresentano una bomba sociale pronta a ...

Migranti - Berlusconi oltre Salvini : “In Italia criminalità di 476mila immigrati che per mangiare devono delinquere” : Silvio Berlusconi va oltre Matteo Salvini e la Lega. Consapevole che la campagna elettorale si giocherà in gran parte sul tema dell’immigrazione, intervistato a Domenica Live il leader di Forza Italia compie un’operazione che neanche il leader della Lega aveva mai tentato prima: ascrive alla categoria dei “criminali” tutti i Migranti giunti negli ultimi anni nel nostro Paese. A innescare il Cavaliere, nonché suo editore, ...