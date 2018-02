Berlusconi | Ci sono 600mila migranti che non hanno diritto di restare | è una bomba

Migranti - Berlusconi : sono bomba sociale : 22.00 "L'immigrazione è una questione urgentissima. Oggi in Italia si contano almeno 630mila Migranti di cui solo il 5%, e cioè 30mila, ha diritto di restare in quanto rifugiati e cioè fuggiti da guerra e morte". Così il leader di Forza Italia Berlusconi al Tg5. "Gli altri 600mila -conclude il leader di FI- sono una bomba sociale pronta a esplodere, perché vivono di espedienti e di reati".

Berlusconi : l'unico piano B sono io : 20.23 Niente grande coalizione come esito delle prossime elezioni. Lo assicura Silvio Berlusconi al Tg1."l'unico piano B che abbiamo è il piano Berlusconi:vincere le elezioni, con Forza Italia e il centrodestra", dice. Sul programma elettorale dice:"La flat tax serve proprio ai più deboli e al ceto medio,avrà come effetto principale far ripartire la crescita e l'occupazione".Poi:le aziende che assumeranno un giovane disoccupato con un ...

Figc - Costacurta : 'Di Biagio sarà il traghettatore dell'Italia. Berlusconi non mi ha chiamato - sono quasi offeso' : 'Se Berlusconi mi ha chiamato? No, non mi ha chiamato. Non ci avevo neanche pensato, ma sono in mezzo a un frullatore. Adesso però che mi ci fate pensare sono anche un pochino offeso?'. Alessandro ...

Costacurta ed il suo ruolo in Figc : “sono offeso con Berlusconi” : “Se Berlusconi mi ha chiamato? No, non lo ha fatto. Non ci avevo neanche pensato, ma sono in mezzo a un frullatore. Adesso pero’ che mi ci fate pensare sono anche un pochino offeso…”. Alessandro Costacurta ironizza nel suo primo giorno di lavoro da vice commissario della Figc. Interpellato dai cronisti l’ex difensore del Milan si lascia andare ad una battuta sul suo ex presidente ai tempi del club rossonero. ...

'In Loro di Paolo Sorrentino sono un provinciale di Taranto ossessionato da Berlusconi' : "Gli abusi sessuali a Hollywood? Ormai è un gioco al massacro" Si legge sul Corriere della Sera: E sulla sua partecipazione politica Leggi l'intera intervista sul Corriere della Sera

Riccardo Scamarcio : "In Loro di Paolo Sorrentino sono un provinciale di Taranto ossessionato da Berlusconi" : "Sorrentino è l'autore che meglio riesce a cogliere aspetti della decadenza della civiltà contemporanea, fa un'analisi antro-sociologica senza volerla fare, mettendo in scena paradossi e meccanismi estremi". Riccardo Scamarcio si racconta al Corriere della Sera, e parla del film "Loro" su Berlusconi dove interpreta un personaggio ispirato all'imprenditore Tarantini. "Gli abusi sessuali a Hollywood? Ormai è un gioco al ...

Elezioni politiche - Di Pietro : 'Io sono la prova dell'accordo Renzi-Berlusconi' Video : Le #Elezioni politiche si fanno sempre più vicine si vota il 4 marzo prossimo e i leader dei principali schieramenti sono pronti ad immergersi in quella che sara' la fase più intensa e impegnativa di campagna elettorale. Dopo la presentazione delle liste dei candidati [Video], sono stati molti gli esclusi eccellenti. Tra coloro i quali non saranno candidati, figura anche il nome di #antonio di Pietro. L'ex pubblico ministero dell'inchiesta 'Mani ...

Antonio Razzi - il dietrofront sulla candidatura con Silvio Berlusconi : 'Non possono dirmelo il giorno prima' : Ritorna in alto mare la candidatura di Antonio Razzi nelle liste di Forza Italia all'estero . Negli ultimi giorni il nome del senatore abruzzese era stato sull'ottovolante nel toto candidature. ...

Elezioni - Di Pietro : “Renzi non mi ha voluto - dice che sono giustizialista. Preferisce il pregiudicato Berlusconi” : “Renzi? Quando gli hanno presentato il mio nome alla direzione nazionale del Pd, ha detto: ‘Non candiderò mai quel giustizialista di Di Pietro finché sarò segretario’. Io gli ho risposto che evidentemente Preferisce accordarsi col pregiudicato Berlusconi che con il giustizialista Di Pietro”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), l’ex magistrato Antonio Di Pietro racconta la sua esclusione dalle liste dei candidati del Pd. Ma ...