Bel gesto della Polizia Locale di Modica

Isola dei Famosi 13 : Belen Rodriguez mostra il suo interesse con un gesto : Lunedì 22 gennaio è andata in onda la prima puntata dell'edizione vip dell'Isola dei Famosi. La conduttrice del talk show è l'energica Alessia Marcuzzi. L'inviato di quest'Isola è una persona amata e apprezzata tantissimo dal pubblico: Stefano De Martino. Il ballerino di amici si è tuffato in questa bellissima esperienza, mettendo in pausa Amici di Maria De Filippi. In molti hanno pensato che quest'esperienza possa far bene al napoletano per ...

Stefano De Martino all'Isola dei Famosi : ecco il gesto di Belen Rodriguez : Stefano De Martino alla sua prima puntata dell'isola dei Famosi 2018 come inviato ha sbalordito tutti per la sua spontaneità, ironia e per il suo fisico niente male che ha sfoggiato in un apprezzabile ...

L'Isola dei Famosi : Il Bellissimo gesto di Francesco nei confronti di Bianca : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato al reality show “L’Isola dei Famosi 2018”, che tra pochissime ore debutterà sulla rete ammiraglia Mediaset con la prima puntata. A tal proposito vi comunichiamo che in questi giorni, è circolata un’indiscrezione su due concorrenti: stiamo parlando di Bianca Atzei e Francesco Monte. Alessia Marcuzzi: “Sguardi complici tra Francesco Monte e Bianca Atzei” Come vi abbiamo appena detto, Francesco Monte ...